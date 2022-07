Casa Pia perde com o Sheffield United em ensaio de pré-época: resultado e marcadores

Casa Pia perdeu com o Sheffield United antes do estágio em Melgaço.

O Casa Pia saiu hoje derrotado, por 2-1, frente aos ingleses do Sheffield United em jogo particular que serviu de preparação para a temporada 2022/23, em que irá competir na I Liga.

O avançado nigeriano Saviour Godwin inaugurou o marcador, aos 04 minutos, tendo o norueguês Sander Berge, aos 32, empatado a partida. O inglês Daniel Jebbinson, aos 63, selou o resultado que deu o triunfo aos forasteiros.

Depois do empate frente ao Sporting (1-1), no primeiro encontro particular da pré-temporada, o Casa Pia entrou praticamente a vencer já que, aos 04 minutos, Afonso Taira recuperou a bola na zona de meio-campo, serviu Saviour Godwin, que entrou na área do emblema da II liga inglesa, contornou o guarda-redes Adam Davies e inaugurou o marcador.

Apesar do Casa Pia ter a equipa ainda em construção, na última semana anunciou quatro reforços - Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora), João Nunes (Puskás Akadémia, da Hungria), Léo Bolgado (ex-Leixões) e Fernando Varela (ex-PAOK, da Grécia) -, a verdade é que foi dando boa réplica enquanto teve condição física para isso.

O golo da igualdade, aos 32 minutos, por intermédio de Sander Berge, na sequência de uma jogada confusa no coração da área casapiana, somado ao calor que se fazia sentir, acima dos 35 graus, e aos poucos treinos na pré-temporada acabou por condenar o Casa Pia.

Aliás, os erros que o Casa Pia foi mostrando, nomeadamente na primeira fase de construção, serão sem dúvida um excelente instrumento de trabalho para Filipe Martins, treinador que terá também de limar a saída a jogar na zona do guarda-redes, já que o guarda-redes Ricardo Fernandes, que entrara ao intervalo para o lugar de João Bravim, foi quem acabou por 'assistir' Daniel Jebbinson para o segundo golo dos ingleses, aos 63 minutos, que selou o resultado.

Em fases distintas de preparação, o Sheffield, que esteve em estágio na Cidade do Futebol e regressa este sábado a Inglaterra, acabou por dominar o tempo restante de jogo, embora nenhuma das equipas tenha criado situações de perigo até ao apito final.

O Casa Pia prepara-se para entrar estágio de pré-temporada, que se realiza em Melgaço de 10 de a 15 de julho.

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia -- Sheffield United, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Saviour Godwin, 04 minutos.

1-1, Sander Berge, 32.

1-2, Daniel Jebbinson, 63.

Equipas:

- Casa Pia: João Bravim, João Nunes, Vasco Fernandes, Leonardo Lelo, Ricardo Fernandes, Afonso Taira, Vitó, Cuca, Pedro Cotão, Lucas Soares e Saviou Godwin. Jogaram ainda: Ricardo Batista, Derick Poloni, Rogério Fernandes, Nermin Zolotic, Nuno Borges, Ângelo Neto, Issac Monteiro, Leandro Sanca, Leonardo Bolgado, Zakhar Terpugov, Sidnei Rosa e Mamadu Baió.

Treinador: Filipe Martins.

Sheffield United: Adam Davis, George Baldok, Anel Ahmednoozic, John Egan, Norrington-Davies, Harrison Neal, Max Lowe, Sander Berge, Be Osborn, Rhian Brewster e Iiman Ndiaye. Jogaram ainda: Jordan Amissah, George Broadbent, Chris Basham, Kyron Gordon, Nickseon Gomis, Enoa Stevens, Ismaila Coulibaly, Oliver Norwood, John Fleck, William Osula e Danuel Jebbison.

Treinador: Paul Heckingbottom .

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Kyron Gordon (56),

Assistência: cerca de 300 espetadores.