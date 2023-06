Casa Pia necessita de médios e solução pode estar no Benfica

Rafael Brito pode chegar a título definitivo, mas com o Benfica a manter parte dos direitos económicos.

Rafael Brito é hipótese para colmatar a falta de soluções no meio-campo do Casa Pia, que já perdeu neste defeso Afonso Taira, Romário Baró e Cuca. Ao que O JOGO apurou, foram encetadas negociações com o Benfica para garantir a contratação a título definitivo do médio-defensivo de 21 anos, este que na última temporada esteve emprestado ao Marítimo. No entanto, se o negócio avançar, os encarnados devem ficar com uma percentagem do passe do trinco numa futura venda.

Depois de 13 anos de ligação, Rafael Brito pode deixar em definitivo o Benfica e continuar a atuar num emblema de I Liga, isto depois de uma experiência que não foi muito bem-sucedida na Madeira e na qual, além da descida de divisão dos verde-rubros, foi assolado por várias lesões ao longo da temporada. Com a camisola do Marítimo, o médio contabilizou 17 jogos, alguns deles como central, num esquema de 3x4x3, tática que também é utilizada pelo treinador do Casa Pia.