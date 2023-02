Casa Pia não espera facilidades: "Enzo? Benfica não depende de um jogador"

Atualmente com 30 pontos e no quinto lugar da classificação, a equipa "sensação" do campeonato não olha para objetivos mais altos enquanto não atingir a "barreira" de pontos que, nos últimos anos, tem garantido a manutenção no principal escalão luso

Filipe Martins, técnico do Casa Pia, estabeleceu esta sexta-feira como meta "atingir o mais rapidamente possível" os 36 pontos na Liga Bwin, apontando à força coletiva para conquistar pontos na visita ao Benfica, da 19.ª ronda.

Atualmente com 30 pontos e no quinto lugar da classificação, a equipa "sensação" do campeonato não olha para objetivos mais altos enquanto não atingir a "barreira" de pontos que, nos últimos anos, tem garantido a manutenção no principal escalão luso.

"A meta que temos na cabeça é atingir rapidamente os 36 pontos e, depois, continuar a desfrutar do campeonato, jogo a jogo e sem medo de nada. Se pudermos ficar em quinto, como estamos agora, obviamente que não vamos facilitar. Vamos tentar fazer o melhor possível, mas, neste momento, a meta pontual é atingir 36 pontos", apontou.

O Casa Pia regressou, na jornada transata, aos triunfos no campeonato, na receção ao Santa Clara (2-1), que "trouxe confiança, que não estava perdida", e "é sempre melhor ir ao Estádio da Luz após uma vitória", frisou o treinador, em conferência de imprensa.

"Voltámos a encontrar o nosso caminho, estamos, até pelo fecho do mercado, muito mais estabilizados e vamos tentar fazer o nosso melhor, tentar ser o mais fiel ao nosso processo e vamos sempre na ideia, seja qual for o estádio, de trazer pontos. Amanhã [sábado], não foge à regra", sublinhou Filipe Martins, de 44 anos, natural da Amadora.

A saída do médio argentino Enzo Fernández para o Chelsea, no último dia de mercado, "não vai minimizar" a qualidade do Benfica, que "não depende exclusivamente de um jogador e vai continuar a ter uma equipa com muita qualidade", considerou o técnico.

"Se não roçarmos quase a perfeição, muito dificilmente trazemos pontos. Acredito que tenhamos capacidade de, com boa organização defensiva, sermos o que temos vindo a ser. Temos de ser coletivamente muito fortes para podermos disputar o jogo", realçou, vendo o Casa Pia mais competente desde a primeira volta, em que o Benfica venceu (1-0).

Os "gansos" são a terceira melhor defesa do campeonato, um registo que, ultrapassada a primeira volta, os deixa "felizes", contando agora com quatro "caras novas" para esta segunda metade de temporada: Beni Mukendi, Yuki Soma, Kiki Silva e Felippe Cardoso.

"O Beni vem da Liga SABSEG, tem um talento muito evidente e vai agora ter de se adaptar a uma realidade e clube diferentes. O Kiki é um extremo que dá alguma verticalidade ao jogo e esperamos que venha com fome de se afirmar na Liga Bwin. O Felippe está parado há algum tempo, mas pode dar características diferentes em relação ao Rafael Martins e Clayton. Vêm ajudar para uma segunda volta competente e com ambição", analisou.

Em relação ao japonês Yuki Soma, que já se estreou a marcar perante o Santa Clara, o treinador revelou que ainda não será titular diante do líder Benfica, numa partida onde pediu coragem ao plantel: "Sem coragem, não se consegue ganhar este tipo de jogos".

Leonardo Lelo e Léo Natel continuam no boletim clínico do Casa Pia, enquanto Ângelo Neto se encontra em dúvida para a visita do quinto colocado da Liga Bwin, com 30 pontos, ao líder Benfica, com 50, em partida da 19.ª ronda, às 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.