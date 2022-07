Casa Pia: lesão de Antoine desfalca ataque e reforça urgência de reforçar o plantel

Indisponibilidade do haitiano tornou mais urgente a chegada de reforços para o sector ofensivo.

Ainda antes do início da pré-temporada, o ataque era um dos sectores mais debilitados da equipa do Casa Pia. Contudo, o reforço para esta zona do terreno tornou-se ainda mais urgente nos últimos dias, por causa da lesão de Carnejy Antoine. O avançado haitiano, de 30 anos, sofreu uma lesão num dos joelhos e vai ficar de fora durante algum tempo, falhando os primeiros jogos da temporada.

Embora ainda não seja certo o tempo de paragem do dianteiro contratado em janeiro ao Orléans (França), parece evidente que os casapianos precisam de mais alternativas. Neste momento, Filipe Martins, treinador dos gansos, conta apenas com duas alternativas para o ataque, Godwin e Leandro Sanca, mas, apesar de poderem jogar na zona central, não têm características fixas, como é o caso de Carnejy Antoine.

Enquanto não chegam soluções, o técnico casapiano observa os jovens da formação Mamadou Baio e Terpugov, estes que seguiram para estágio e foram utilizados no particular contra o Sheffield United, disputado na sexta-feira.

Hoje, os gansos têm novo teste frente ao Lugo (Espanha), em Melgaço, onde estão a estagiar até sábado.