Casa Pia: Jajá chegou a Portugal, mas há alguns pormenores por acertar

Avançado brasileiro prestes a ser reforço e para se redimir. O atacante teve um caso disciplinar no Athletico Paranaense, por se recusar a entrar num jogo contra o Operário. Depois dessa situação, acabou emprestado aos russos do Torpedo.

Jajá está perto de se tornar reforço do Casa Pia. Como O JOGO já tinha adiantado, os gansos tinham feito uma proposta pelo avançado brasileiro, de 22 anos, que já está em Lisboa. Contudo, o negócio ainda não está totalmente fechado, mas a presença do jogador em Portugal é uma clara indicação de que as negociações estão avançadas e devem ficar fechadas brevemente.

Formado no Athletico Paranaense, clube ao qual ainda está vinculado e, ao que apuramos, deve emprestá-lo ao Casa Pia com uma opção de compra no final da época, Jajá também já esteve cedido ao CRB e Cruzeiro. Numa altura em que parecia estar a impor-se no emblema do Paraná, recusou-se a entrar num jogo contra o Operário e acabou com um processo disciplinar, em fevereiro. Seguiu-se uma cedência ao Torpedo (Rússia), onde fez apenas sete jogos e viu o emblema de Moscovo descer de divisão.

Agora, está perto de abraçar um desafio no futebol português para se redimir desses episódios recentes. Caso a transferência se efetive, o brasileiro reforçará as alas do ataque do Casa Pia, zona do terreno onde o treinador Filipe Martins tem menos opções e ainda pode perder Godwin nesta janela de mercado. Jajá também é uma possibilidade para atuar na posição de ponta-de-lança.