Casa Pia inicia pré-temporada com exames médicos de 10 jogadores

Redação com Lusa

O Casa Pia iniciou esta segunda-feira os trabalhos de pré-temporada com 10 futebolistas a realizarem exames médicos, no Estádio Pina Manique, em Lisboa, no arranque da preparação para a segunda época consecutiva na I Liga.

Os exames médicos durarão três dias, estando o primeiro treino agendado para quinta-feira, sob a orientação de Filipe Martins, numa pré-época que contará com um estágio em Guimarães, de 17 a 22 de julho, sem se conhecerem, para já, os jogos particulares.

Os jogadores que deram o pontapé de saída foram os guarda-redes Ricardo Batista e Lucas Paes, os defesas João Nunes, Vasco Fernandes, Fernando Varela e Derick Poloni, o médio Beni Mukendi e os avançados Diogo Pinto, Saviour Godwin e Felippe Cardoso.

Nos próximos dois dias, mais dois grupos de futebolistas irão apresentar-se e efetuar os exames médicos, sendo que, em relação à última época, abandonaram o clube, em fim de contrato, os jogadores João Bravim, Lucas Soares, Léo Bolgado, Cuca e Afonso Taira.

Por outro lado, o Casa Pia recrutou o defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense) e ainda renovou o contrato de Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto.