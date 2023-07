Casa Pia: Godwin cobiçado na Turquia

Avançado casapiano é pretendido pelo Ankaraguçu.

O futebol turco, mais especificamente o Ankaraguçu, pode ser o destino de Godwin já neste defeso.

De acordo com algumas publicações na Turquia, este emblema tem o avançado nigeriano do Casa Pia sob observação e deve fazer uma oferta em breve. O dianteiro de 26 anos tem mais um ano de contrato com os gansos e os responsáveis do clube sabem que esta pode ser a última oportunidade de fazer um encaixe financeiro. No entanto, não estão dispostos a abdicar do jogador a qualquer preço.

Godwin foi uma das figuras da formação casapiana na temporada passada, principalmente durante a primeira volta. O internacional nigeriano apontou quatro golos e fez duas assistências. Está em Pina Manique desde o verão de 2020.