Casa Pia em conversações adiantadas para ter o Restelo como casa

O Jamor tem sido o estádio utilizado esta temporada pelo Casa Pia, que, devido a problemas no relvado deste palco, já foi obrigado também a jogar em Leiria e em Setúbal.

O Estádio do Restelo pode ser o palco do Casa Pia para jogos como anfitrião na próxima época. Face à indisponibilidade de utilizar o Jamor e ao atraso nas obras do Estádio Pina Manique, os gansos começaram a procurar uma alternativa e, ao que O JOGO apurou, já há conversações adiantadas com a Direção do Belenenses para a utilização do recinto deste clube em 2023/24.

Recorde-se que o emblema casapiano tem praticamente a permanência assegurada na Liga Bwin, enquanto a formação de Belém, atualmente no terceiro escalão, está na luta pela subida à Liga SABSEG.

Em termos logísticos e dada a impossibilidade de jogar no seu estádio, esta seria uma boa solução para o Casa Pia. Isto porque permitiria ao clube continuar a jogar na zona de Lisboa, não obrigando os adeptos a grandes deslocações para apoiar a equipa.

Depois de os gansos terem garantido o regresso à divisão principal em maio de 2022, a Direção anunciou que o Estádio Pina Manique ia precisar de obras para poder ser utilizado na Liga Bwin. Porém, essa remodelação ainda nem sequer começou, devido a problemas burocráticos, como lembrou esta semana o diretor desportivo Diogo Boa Alma. "Estamos em crer que nos próximos tempos isso será ultrapassado, mas sabemos seguramente que não vamos iniciar a época em Pina Manique", adiantou o dirigente.

Essa situação obrigou o Casa Pia a adotar o Estádio Nacional, no Jamor, como sua casa durante esta época. No entanto, problemas no relvado já obrigaram os casapianos a jogar em outros palcos: na segunda jornada, a receção ao Benfica foi em Leiria, enquanto o encontro contra o Nacional, da Taça de Portugal, foi em Setúbal. Para a próxima época, a Liga informou que o Jamor já não tem condições para receber jogos da Liga, situação que obriga mais uma vez o Casa Pia a procurar uma casa emprestada. E esse novo estádio pode ser o Restelo.