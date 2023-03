Casa Pia e as ausências dos que foram para as seleções: "Sempre um motivo de orgulho"

Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vizela, marcado para este sábado (15h30) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

Três jogadores nas seleções (Leonardo Lelo, Beni Mukendi e Cuca). Como gerir as ausências? "Antes de mais, é sempre um motivo de orgulho quando os atletas são chamados às seleções. Optámos por fazer um jogo de treino com o Estrela da Amadora, que foi bem produtivo e deu para ver alguns jogadores menos utilizados. Dar ritmo também a outros, nesse sentido foi com naturalidade que desfrutamos desta pausa. Por vezes, faz falta e depois de uma vitória sabe sempre bem."

Vizela será muito diferente em relação à primeira volta? "São dois treinadores diferentes, mas que a equipa, quer com Álvaro Pacheco quer com Tulipa, é uma equipa muito competente. Tal como no Jamor, neste próximo jogo vai ser novamente isso. Vai ser um jogo muito equilibrado, onde os pequenos pormenores podem fazer a diferença no jogo, contra uma boa equipa. Equipa intensa. Vai ser mais um bom teste às nossas capacidades, sinto a equipa muito preparada e crescer. Já o sentia quando os resultados não estavam a aparecer e agora noto que a equipa está mais preparada para dar resposta aos desafios que vêm até o final da época."