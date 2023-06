Casa Pia divulga calendário dos jogos de pré-temporada

Estrela da Amadora e Moreirense entre os adversários de pré-época do Casa Pia.

O Casa Pia anunciou esta sexta-feira o calendário de jogos de preparação que tem agendados para a pré-temporada, na qual se incluem duelos contra Estrela da Amadora e Moreirense, recém-promovidos à I Liga.

Depois de dois encontros iniciais frente à equipa de juniores dos gansos, no domingo, e diante do Mafra, da II Liga, no dia 8 de julho, a formação orientada pelo treinador Filipe Martins irá defrontar o Estrela da Amadora e o Moreirense, nos dias 15 e 19 do mesmo mês, respetivamente.

A derradeira partida, com os cónegos, disputar-se-á durante o estágio que o Casa Pia vai realizar em Guimarães, de 17 a 22 de julho, enquanto as primeiras três partidas serão disputadas ainda em Lisboa, embora sem serem conhecidos os horários das mesmas.

O conjunto lisboeta iniciou na segunda-feira a pré-temporada, com exames médicos, tendo o primeiro treino ocorrido na quinta-feira, com vista à preparação para mais uma época na elite do futebol português, após subir e terminar no 10.º posto em 2022/23.

Para esta época, o Casa Pia anunciou as contratações do defesa direito André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel) e do defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), enquanto renovou contrato com Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto.

Por outro lado, abandonaram o clube, em fim de contrato, o guarda-redes João Bravim, o defesa direito Lucas Soares, o central Léo Bolgado e os médios Cuca e Afonso Taira.