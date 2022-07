Casa Pia distinguido com Medalha de Honra ao Mérito Desportivo pelo Governo

João Paulo Correia descreveu o Casa Pia como "um clube altamente eclético, dos mais ecléticos do país ao longo da sua história, promoveu cerca de 25 modalidades

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, entregou hoje uma Medalha de Honra ao Mérito Desportivo ao Casa Pia, em homenagem ao percurso do clube lisboeta no seu centenário.

"São 102 anos de história e 40 anos de obtenção de estatuto de utilidade pública. A Medalha de Honra de Mérito Desportivo foi atribuída agora ao Casa Pia Atlético Clube e foi possível reconhecer toda a história e todo o peso que esta tem no tempo, desde a sua fundação enquanto clube, para o desporto nacional," elogiou o governante.

Em declarações à Lusa, João Paulo Correia descreveu o Casa Pia como "um clube altamente eclético, dos mais ecléticos do país ao longo da sua história, promoveu cerca de 25 modalidades, ajudou a fundar federações desportivas e teve dirigentes que representaram o clube e o desporto nessas modalidades".

O responsável pelas pastas da Juventude e do Desporto para o Governo português sublinhou que "o Casa Pia vive um bom momento e está de parabéns a direção, o presidente e os sócios do clube. É um reconhecimento e uma homenagem inteiramente justas que o Governo faz ao Casa Pia Atlético Clube", numa cerimónia que decorreu na sede do Casa Pia Atlético Clube, no Estádio Pina Manique, sito no Parque de Monsanto, em Lisboa.

A sessão iniciou-se pouco depois das 09:30, momento em que o responsável governamental conheceu as instalações do clube lisboeta numa visita guiada à Biblioteca e Museu Luz Soriano, no qual se encontra exposto o espólio do clube.

Seguiu-se uma reunião à porta fechada, juntamente com o presidente do Casa Pia Atlético Clube, Victor Seabra Franco, acompanhado pelo vice-presidente do clube, Paulo Cardiga.

Posteriormente, no Auditório José Luís da Conceição, o secretário de Estado procedeu à entrega da medalha ao presidente do Casa Pia, entre palavras elogiosas ao trabalho desenvolvido no centenário do emblema lisboeta, alcançado em 2020, que o responsável máximo da instituição de Pina Manique recebeu com agrado.

"O Casa Pia está disponível mais para ajudar a acalmar um pouco o ambiente desportivo do que contribuir para a violência e outras questões. Nós não somos conhecidos por essas razões, somos pacíficos", declarou Victor Seabra Franco, destacando a tradição e prestígio de entidade desportiva do clube a que preside.