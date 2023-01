Casa Pia confirma jovem angolano como reforço para o meio-campo

Beni Mukendi alinhava ao serviço do Trofense, na Liga SABSEG.

O médio angolano Beni Mukendi vai representar o Casa Pia, depois de ter estado nas últimas duas épocas e meia no Trofense, confirmou esta sexta-feira o clube da I Liga.

Através das redes sociais, o atual quinto classificado do campeonato apresentou o mais recente reforço, com um vídeo do jogador equipado com as cores dos gansos.

Beni, de apenas 20 anos, formou-se no Petro de Luanda, antes de ingressar no emblema da Trofa em 2020/21, pelo qual jogou um total de 54 jogos oficiais, em dois anos e meio.