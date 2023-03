Casa Pia confirma cobiça por Lelo e garante: "Até ao momento, sem proposta"

Clube abriu os primeiros 15 minutos do treino à comunicação social e, no final, Diogo Boa Alma, diretor desportivo dos gansos, falou aos jornalistas. Tema do interesse de vários clubes no lateral esquerdo foi abordado

Lelo no radar do Benfica? Há interesse? "Leonardo Lelo e Godwin, como tantos outros que têm despertado cobiça, pelo bom rendimento coletivo da equipa, é mesmo assim, quando as equipas têm um bom desempenho as individualidades sobressaem. Leonardo Lelo é um dos jogadores que está a ser muito cobiçado por clubes nacionais e estrangeiros, mas até ao momento sem nenhuma proposta concreta."

Já se sabe onde o Casa Pia vai jogar na próxima temporada? "Sobre as obras do Estádio Pina Manique, estamos com problemas burocráticos normais de aprovações camarárias, estamos em crer que nos próximos tempos isso será ultrapassado. O projeto já foi submetido há algum tempo na Câmara Municipal de Lisboa e estamos confiantes de que vai ser aprovado. Mas sabemos seguramente que não vamos iniciar a época em Pina Manique, mas esperemos que seja possível vir para cá o quanto antes. Teremos que arranjar uma alternativa para a próxima época."

Para a próxima época, preveem um orçamento maior? "Vai ser igual. O Casa Pia tem um projeto coerente é consistente, o objetivo não se vai alterar na próxima época, são pequenos passos sustentáveis que o clube tem de dar. Temos de ser um clube que olha para o futuro é que queira cimentar, a sua presença na Liga Bwin e não ser uma presença fugaz. Queremos ter uma boa época e dar continuidade para a próxima."

Acredita que foi uma utopia pensar na Europa? "Não é uma utopia, nem nunca será. A nossa ambição é fazer sempre o melhor e conquistar os três pontos todos os fins de semana. Mas garantir o primeiro grande objetivo da época, que é a permanência. Tudo o resto que possa vir por acréscimo será ótimo e vamos lutar até final da época para ter o máximo de pontos possível. Depois, a classificação final dirá o lugar em que terminamos."