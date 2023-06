Casa Pia: cobiça por Godwin aumenta

Gansos têm recebido propostas pelo avançado nigeriano, mas os valores ainda não agradam.

Godwin é um dos elementos mais cobiçados do plantel do Casa Pia e, desde o final da temporada, já chegaram algumas propostas a Pina Manique pelo avançado nigeriano. Ao que O JOGO apurou, o interesse é sobretudo de emblemas de Espanha, do segundo escalão de Inglaterra e também da Ásia, mas os valores oferecidos estão abaixo daquilo que os responsáveis dos gansos pretendem. Além do valor monetário, a formação lisboeta também pretende manter uma percentagem do passe do atacante.

A cobiça por Godwin não é propriamente algo novo para os casapianos e a Direção tem, de resto, resistido às investidas desde a subida à I Liga, á espera da melhor proposta. No verão passado surgiram algumas abordagens pelo internacional nigeriano, de 26 anos, que acabou por renovar contrato por mais um ano, até 2024. Com a boa primeira metade da época passada, o interesse intensificou-se em janeiro, mas o jogador permaneceu em Pina Manique.