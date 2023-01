Casa Pia chega a acordo com o Trofense pelo médio Beni Mukendi

Beni Mukendi, à direita, com a camisola do Trofense

M´dio angolano de 20 anos deve assinar até 2026.

Beni Mukendi está perto de se tornar reforço do Casa Pia. Ao que O JOGO apurou, os gansos já chegaram a acordo com o Trofense para a transferência e estão agora a negociar com o médio angolano, de 20 anos, que deve assinar até 2026 com o atual quinto classificado da Liga Bwin.

Assim que os detalhes contratuais sejam finalizados, o jogador vai ser apresentado em Pina Manique e começa a treinar sob as ordens de Filipe Martins, alargando as opções do treinador casapiano.

O jovem era um dos mais utilizados pelo emblema da Trofa, que representa desde o verão de 2020. Esta época, Beni Mukendi efetuou 18 jogos pelo Trofense, 13 como titular, e contribuiu com duas assistências.