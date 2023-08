Casa Pia: Ceita lançado aos graúdos com 16 anos

Ceita lançado aos graúdos com 16 anos

Após três minutos de utilização no jogo da Taça da Liga com o Torreense, o jovem Samuel Ceita, de 16 anos, português com origens em São Tomé e Príncipe, tornou-se num dos mais jovens jogadores a estrear-se ao nível de um primodivisionário.

O extremo foi figura muito destacada dos casapianos pelos desempenhos nos sub-17 em 2022/22 com nove golos em 35 jogos. Filipe Martins percebeu o potencial de Ceita, que já passou por Cova da Piedade, Belenenses e Benfica na formação, conseguido no Casa Pia exaltar o seu talento.

É um diamante a reluzir entre os gansos, namorando a oportunidade de ficar no plantel. A sua entrada em campo aconteceu numa troca com a estrela da companhia, Godwin.

