Casa Pia bate equipa da II Liga: confira resultado e marcadores

O Casa Pia, da I Liga, venceu este sábado o Mafra, da II Liga, por 2-0, com golos dos avançados brasileiros Felippe Cardoso e Clayton, num jogo treino de três partes, com 30 minutos cada.

No Estádio Pina Manique, em Lisboa, a equipa orientada pelo treinador Filipe Martins apontou os seus tentos na segunda e na terceira partes, por Felippe Cardoso e Clayton, respetivamente, contra o clube que terminou a última época no sexto posto da II Liga.

O 10.º classificado da derradeira edição do escalão máximo do futebol português tinha já derrotado a sua equipa de juniores, por 5-0, no primeiro teste de preparação, ao que se seguem agora os duelos com os primodivisionários Estrela da Amadora e Moreirense.

Os "gansos" estreiam-se oficialmente na nova temporada com o Länk Vilaverdense, da II Liga, em 23 de julho, às 18:00, para a primeira fase da Taça da Liga, prova que o Mafra vai "abrir", na visita ao reduto do Torreense, da II Liga, no dia 21 de julho, pelas 20:15.