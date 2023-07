Casa Pia ataca mercado com muito critério: "Estou contente com os que chegaram..."

Filipe Martins pretende um plantel "com misto de experiência e irreverência". Para o treinador dos gansos, jogar em "Rio Maior não vai ser desculpa"

Filipe Martins prepara-se para comandar o Casa Pia pela quarta época consecutiva. Depois do 10.º lugar em 2022/23, os gansos pretendem consolidar-se na I Liga e, para isso, já contam com cinco reforços: André Geraldes, Tiago Dias, Rafael Brito, Gaizka Larrazabal e Fernando Andrade são os nomes já garantidos pelos casapianos. Jogadores que tiveram o aval do técnico e que permitem conciliar "um misto de experiência e de irreverência."

André Geraldes, Tiago Dias, Rafael Brito, Gaizka Larrazabal e Fernando Andrade são os reforços já garantidos pelos casapianos. Ainda vão chegar mais, designadamente para o lado direito da defesa.

"Estamos a trabalhar com critério no mercado, o rigor financeiro assim o exige. Estou contente com os elementos que chegaram e os que se mantiveram. Vamos fazer uma equipa muito competente", comentou a O JOGO, esperando ainda mais reforços, designadamente para o lado direito da defesa. "Apesar de o Derick Poloni poder jogar nessa zona, esperamos receber um lateral para dar alguma naturalidade à posição."

Após um ano a jogar no Jamor, o Casa Pia vai, esta época, rumar a Rio Maior, a mais de 80 quilómetros de Pina Manique Uma situação que "não vai servir de desculpa", em caso de insucesso. "Já ultrapassámos muitos obstáculos e a história deste clube é feita dessas situações. Claro que nem todos os adeptos nos vão conseguir acompanhar, mas vão continuar a torcer por nós. Vamos fazer tudo para conseguir os objetivos e dignificar o Casa Pia", vincou Filipe Martins.

Clayton brilhou no primeiro teste

Clayton foi o protagonista no primeiro teste de pré-época do Casa Pia, frente aos juniores do clube, que terminou com uma vitória robusta por 5-0. Num particular com 70 minutos (duas partes de 35"), o avançado brasileiro de 24 anos fez "hat-trick". Também o reforço André Geraldes mostrou pontaria afinada neste jogo-treino e o outro golo foi apontado por Beni Mukendi. Depois do triunfo frente à equipa dos escalões de formação, Filipe Martins volta a testar os jogadores no sábado, num particular ante o Mafra.