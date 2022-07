Léo Bolgado emprestado até final da época.

O Casa Pia apresentou esta quinta-feira Léo Bolgado como reforço. O central de 23 anos chega ao plantel de Filipe Martins por empréstimo do Coimbra, do Brasil,, válido até ao final da temporada.

Bolgado esteve no Leixões na passada temporada, tendo realizado 35 jogos, com cinco golos marcados, no clube da Liga SABSEG.

Em Portugal, o defesa brasileiro representou também Académica e Alverca.

Depois de Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora) e João Nunes (Puskás Akadémia, da Hungria), Léo Bolgado torna-se o terceiro reforço desta temporada do Casa Pia, emblema que irá disputar a I Liga depois de na temporada transata ter terminado na segunda posição da Liga SABSEG, com 68 pontos, menos dois que o campeão Rio Ave.

Os gansos, que esta sexta-feira, às 18h00, defrontam os ingleses do Sheffield United, em jogo particular, entram em estágio de pré-temporada em 10 de julho, em Melgaço, e regressam a Lisboa dia 15.