Casa Pia anuncia saída de guarda-redes brasileiro

Redação com Lusa

João Bravim terminou o contrato com a equipa lisboeta

O guarda-redes brasileiro João Bravim abandonou o Casa Pia depois de ter terminado o seu contrato com a equipa lisboeta, anunciou esta quinta-feira o 10.º classificado da Liga Bwin nas redes sociais.

Bravim, de 25 anos, fez apenas três jogos em toda a temporada e passou três épocas no Casa Pia, a primeira por empréstimo do Alverca, sempre com o estatuto de segundo guarda-redes.

Formado no Cruzeiro e no Santos, o guardião brasileiro está desde 2018/19 no futebol português, tendo representado o Alverca.

Já como jogador do Casa Pia, em 2021/22, Bravim fez parte do plantel que subiu ao primeira escalão e, mesmo com pouca utilização, manteve-se na equipa em 2022/23 na sombra de Ricardo Batista, o habitual titular da baliza dos "gansos".