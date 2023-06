Casa Pia anuncia mais uma renovação: Ângelo Neto

Ângelo Neto num duelo com Pedro Gonçalves, jogador do Sporting

Redação com Lusa

Médio brasileiro assinou um vínculo válido até 2025.

O médio brasileiro Ângelo Neto renovou contrato com o Casa Pia por mais duas temporadas, até 2025, anunciou esta quarta-feira o 10.º classificado na última edição da I Liga.

Concluída a segunda temporada ao serviço dos gansos, e primeira na elite do futebol português, Ângelo Neto realizou 33 encontros em cada época, sendo que, nesta última, apontou dois golos pela camisola da formação orientada pelo treinador Filipe Martins.

O centrocampista, de 31 anos, já tinha alinhado, durante três anos no Moreirense, de 2016/17 a 2018/19, numa carreira passada maioritariamente no país natal, por Grêmio Barueri, Iraty, Linense, Penapolense, América-RN, São Caetano e Juventude, contando ainda com uma breve experiência pela Arábia Saudita, na qual representou o Al-Fayha.

A renovação de Ângelo Neto segue-se às do guarda-redes Ricardo Batista e dos centrais Vasco Fernandes e Nermin Zolotic, ao passo que abandonaram o clube, a custo zero, o guardião João Bravim, o central Léo Bolgado e os centrocampistas Cuca e Afonso Taira.

Os lisboetas concluíram a temporada de regresso à I Liga, 83 anos depois da, até então, única participação no escalão principal luso, no 10.º posto, com um total de 41 pontos.