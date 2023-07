Athletico Paranaense recebeu proposta do Casa Pia por Jajá

Avançado brasileiro estava a jogar na Rússia, pelo Torpedo, por empréstimo do Athletico Paranaense.

Jajá pode ser o próximo reforço do Casa Pia. O avançado brasileiro de 22 anos recebeu uma proposta por parte dos gansos, noticiou o portal Esporte News Mundo, que está a ser avaliada pelo Athletico Paranaense, emblema que detém os direitos desportivos do jogador.

Este dianteiro pode jogar em todas as posições do ataque, mas, caso venha para Portugal, deve ser mais aproveitado nas alas, zona do terreno na qual os casapianos têm menos soluções e onde ainda podem perder Godwin neste defeso.

Formado no Athletico Paranaense, Jajá também passou por empréstimo no CRB e Cruzeiro. Mais recentemente, esteve cedido aos russos do Torpedo, clube pelo qual fez apenas sete jogos, naquela foi a sua primeira experiência fora do Brasil.