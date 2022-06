Ângelo Neto e Leandro Sanca ficam mais um ano no Casa Pia

Médio renovou por mais um ano e avançado prolongou o empréstimo.

O médio-defensivo Ângelo Neto e o extremo Leandro Sanca vão continuar no plantel do Casa Pia na próxima temporada. Ao que O JOGO apurou, o trinco brasileiro, de 30 anos, renovou por mais um ano com os gansos, enquanto o ala luso-guineense, de 22 anos, viu o seu empréstimo estendido pelos italianos do Spezia, clube que, a exemplo dos casapianos, também tem como principal investidor Robert Platek.

Contratado ao São Caetano (Brasil) no verão passado, Ângelo Neto participou em 33 jogos pelo Casa Pia e apontou um golo. Já Leandro Sanca chegou a Pina Manique após uma época em que se destacara na Académica. Com a camisola do emblema lisboeta, participou 31 partidas e apontou cinco golos.

