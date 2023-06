André Geraldes reforça defesa do Casa Pia

Depois de se desvincular do Sporting, André Geraldes jogou quatro anos com a camisola do Maccabi

Telavive

O Casa Pia tem praticamente garantido o primeiro reforço para a época 2023/24. Trata-se de André Geraldes, lateral-direito português, de 32 anos, que esteve ao serviço dos israelitas do Maccabi Telavive nos últimos quatro anos, com uma passagem de meia época pelos cipriotas do Apoel. Ao que O JOGO apurou, os gansos têm um pré-acordo com o defesa, que deve assinar até 2026.

Esta contratação tem em vista dar mais experiência ao plantel liderado por Filipe Martins, além de polivalência. Isto porque André Geraldes pode atuar também no lado esquerdo da defensiva. Aliado a isso, é um jogador rotinado a jogar em 3x4x3, tática normalmente utilizada pelos casapianos, como aconteceu quando representou o Belenenses.

Formado no Maia e com uma passagem pelos iniciados do FC Porto, André Geraldes começou a destacar-se no Chaves e no Aves, antes de imigrar para a Turquia para representar o Istambul BB, em 2013/14. Nessa mesma época foi emprestado ao Belenenses, onde fez meio ano de bom nível e acabou contratado pelo Sporting. Contudo, apenas fez seis jogos pela equipa principal em seis épocas de vínculo aos leões. Agora, procura voltar a afirmar-se na I Liga com a camisola do Casa Pia.