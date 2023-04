Declarações de Afonso Taira após o Casa Pia-Sporting (3-4) da 27ª jornada da Liga Bwin

Reações aos golos sofridos: "Senti que a equipa do Casa Pia sabia ao que vinha. Com as contrariedades dos golos que foram aparecendo, a equipa nunca perdeu o seu equilíbrio emocional. Fomos uma equipa que soube estar no jogo, sofremos os golos e não desmontámos, não mudámos a maneira de jogar. Foi isso que nos deu tranquilidade para ir respondendo e sempre que o Sporting fazia um golo. Tenho que dar os parabéns, porque uma equipa que responde três vezes a um adversário como o Sporting merece sair de cabeça erguida. Uma equipa que marca três golos neste campeonato e não sai com pontos é algo que não é normal e é frustrante. Mas é uma frustração boa, porque fizemos as coisas bem feitas."

Agradecimentos aos adeptos: "Temos de agradecer às pessoas que tiraram duas ou três horinhas do seu domingo de Páscoa para vir aqui ver o jogo."

Golo aos 18 segundos: "Não há nenhuma equipa que se prepare para começar a perder o jogo no primeiro minuto. Não há ninguém, é impossível. E o facto de isso ter conseguido pode demonstrar um Sporting forte na entrada, mas o Casa Pia também entrou forte porque marcou poucos minutos depois do primeiro golo. Não se pode considerar que o Sporting ou o Casa Pia tenham entrado mais ou menos fortes. Foi um jogo aberto, a equipa teoricamente mais forte quis assumir o jogo, mas o Casa Pia sempre a querer fazer as suas investidas. Só com pontos é que o sabor seria melhor."