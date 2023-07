Afonso Monteiro assina contrato profissional e integra plantel do Casa Pia

Com formação dividida entre Benfica, UDR Santa Maria e os gansos, o guarda-redes de 18 anos alinhou em 31 partidas pela equipa de juniores na última época e irá agora treinar com o habitual titular Ricardo Batista e com o brasileiro Lucas Paes no Casa Pia

O jovem guarda-redes Afonso Monteiro assinou contrato profissional e vai integrar o plantel principal do Casa Pia na temporada 2023/24, disse esta quinta-feira o clube que alinha na I Liga, nas redes sociais.

"Contrato assinado! Afonso Monteiro voa diretamente da formação para conquistar o seu lugar entre os melhores!", escreveram os casapianos, nas respetivas redes sociais.

Com formação dividida entre Benfica, UDR Santa Maria e os gansos, Afonso Monteiro, de 18 anos, alinhou em 31 partidas pela equipa de juniores na última época e irá agora treinar com o habitual titular Ricardo Batista e com o brasileiro Lucas Paes no Casa Pia.

O conjunto liderado pelo treinador Filipe Martins anunciou já seis contratações para a próxima época: o defesa direito André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel), o defesa central Duplexe Tchamba (ex-Sonderjyske, Dinamarca), o defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), o ala direito Gaizka Larrazabal (ex-Real Saragoça, Espanha), o médio defensivo Rafael Brito (ex-Benfica) e ainda o avançado Fernando Andrade (ex-FC Porto).

Por outro lado, o Casa Pia renovou os contratos com Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto, enquanto o guarda-redes João Bravim (Santa Clara), o defesa direito Lucas Soares (Santa Clara), o central Léo Bolgado (Leixões) e os médios Cuca e Afonso Taira (Al Kholood, Arábia Saudita) saíram do clube, em final de contrato.

Os gansos estreiam-se oficialmente na nova temporada com o Länk Vilaverdense, da II Liga, a 23 de julho, às 18h00, para a primeira fase da Taça da Liga, num jogo que se realiza no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, reduto emprestado do rival.