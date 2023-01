Adeptos do Casa Pia lembram entrada de Uribe: "Inacreditável..."

Seguidores da equipa de Filipe Martins não gostaram do cartão vermelho mostrado a Clayton Silva, diante do Estoril, num lance com Francisco Geraldes, e lembraram que o médio do FC Porto nem foi admoestado por Nuno Almeida há pouco mais de uma semana. Expulsão do avançado deixou gansos com menos um durante mais de uma hora, tendo o Estoril vencido por 2-0. Diante dos dragões, com 10 durante uma parte, equipa conseguiu segurar o nulo

Um mereceu cartão, o outro não. O Clayton ontem foi expulso injustamente, frente ao Estoril.



De recordar que o Uribe fez falta sobre o Neto, no jogo com o FC Porto, provocou uma lesão ao nosso jogador, e saiu do lance sem nenhum cartão. Inacreditável... pic.twitter.com/vbetyz5YwQ - Casa Pia AC - Adeptos (@CasapiaAdeptos) January 17, 2023

