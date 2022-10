"Aceito que haja euforia lá fora, mas não vou permitir que alguém embandeire em arco"

Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, após a vitória por 1-0 sobre o Rio Ave, na 11.ª jornada da Liga Bwin.

Quarto lugar: "Vivemos um desafio diário connosco próprios. É importante, com um terço de campeonato, estar à frente de uma equipa como o Sporting, ainda por cima tendo perdido a posição para eles na semana passada, mas não estamos focados em posições. Não digo que não é bom estar no quarto lugar, mas a luta diária é em criar um processo, identidade e mística, que sinto que vai crescendo a cada dia que passa. Mais do que as tabelas classificativas, é o voltar às vitórias. Vínhamos de duas derrotas e era importante darmos uma resposta a nível de atitude e de resultados. Tivemos uma atitude fantástica e aliámos a isso o regresso às vitórias, com uma baliza a zeros."

Não facilitar: "Temos os pés muito bem assentes na terra. Sabemos o caminho que temos de trilhar, que é consolidar o Casa Pia na I Liga. Sabemos que não podemos facilitar em nada. É um campeonato muito competitivo, onde não nos podemos dar ao luxo de adormecer. Vamos agora a Braga com a ambição de conseguir a vitória, é assim que será mais fácil para nós atingirmos os objetivos. Não vou permitir que alguém embandeire em arco. Aceito que haja euforia lá fora, mas o balneário está muito ciente do nosso caminho."

Análise ao jogo: "As equipas encaixaram uma na outra e os espaços tinham de ser ganhos em pequenas movimentações. Conseguimos ter muita bola e ser mais agressivos nos três centrais. Eles atraem muito com o Baeza e o Guga, tentando colocar-se nas costas do nosso pivô defensivo e procurando ligar através do Samaris. Fomos muito competentes através de uma boa pressão. Acabámos por ser audazes, fechando muitas vezes o lado cego que tentam explorar, nas costas dos nossos médios. Subimos o lateral, controlando a largura e o espaço interior. Acabámos por anular a superioridade que tinham no meio-campo."