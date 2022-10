Zé Pedro: "Temos de levar o nome do Braga bem alto"

Defesa-central garante que a equipa está preparada para dar uma boa resposta frente ao Stoke City

O Braga B está de volta ao contexto da Premier League International Cup.

A equipa defronta esta terça-feira, no St. George"s Park, em Inglaterra, o Stoke City, em partida referente à segunda jornada do grupo C.

No segundo de quatro jogos a realizar no grupo C, o objetivo do Braga B passa por conquistar os três pontos e manter-se na luta por um lugar que garanta o acesso aos quartos de final da competição, após a derrota na ronda inaugural frente ao Everton.

Zé Pedro, defesa-central que apontou um dos dois golos no empate frente ao V. Guimarães B na última jornada da Liga 3, garante que a equipa está preparada para dar uma boa resposta frente ao Stoke City, conquistar os três pontos e elevar o nome do Braga lá fora.

O duelo entre o Braga B e o Stoke City está agendado para as 19 horas desta terça-feira.

Sobre o jogo com o Stoke City: "Sabemos que vai ser mais um jogo difícil, como são todos os encontros nesta competição. Na primeira partida sentimos algumas dificuldades, mas foi uma aprendizagem e agora estamos mais preparados".

Comparação com Liga 3: "Na Liga 3 disputamos um jogo mais físico e em Inglaterra as equipas procuram jogar mais com bola. É algo parecido ao que nós fazemos e por isso será um jogo bem disputado. As equipas têm jogadores que se equivalem, têm um tipo de jogo semelhante e por isso será um bom espetáculo. Nós queremos fazer golos e conseguir a vitória".

Pressão: "Não sentimos pressão. Sabemos que a Premier League International Cup é uma competição curta, temos que somar pontos o mais depressa possível e conseguir três vitórias nos três próximos jogos é importante".

Objetivos: "Sentimo-nos uns privilegiados por ter esta oportunidade. Queremos levar o nome do Braga bem alto a nível internacional e é o que vamos fazer neste jogo frente ao Stoke City".