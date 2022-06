Zé Carlos, lateral do Braga, roda outra vez e pode voltar ao Gil Vicente

Chegada de Gómez abre a porta de saída ao lateral. Gil Vicente está interessado, mas não é o único.

Zé Carlos vai rodar mais uma temporada. A contratação do espanhol Víctor Gómez deixa Artur Jorge com três opções para o lado direito da defesa, o que vai resultar na saída do lateral português, muito pretendido depois de ter feito uma época de bom nível no Gil Vicente.

O emblema de Barcelos é, de resto, o principal interessado em receber novamente o defesa-direito e o Braga também vê sinais positivos no negócio, uma vez que o jogador poderá ter outra temporada com utilização elevada, para além de poder evoluir na Conference League. No entanto, o Gil não é o único clube atento a Zé Carlos e a SAD arsenalista tem em mãos outros cenários possíveis para o jogador de 23 anos.

Apesar da boa temporada realizada pelo defesa no Gil Vicente, com 32 jogos e três assistências, o Braga entende que será melhor para ele se fizer outra época idêntica, regressando depois à Pedreira. O emblema bracarense continua a depositar enormes esperanças em Zé Carlos, que tem contrato até 2024.

Víctor Gómez vai ter, assim, a concorrência de Fabiano, jogador lançado na Liga Bwin por Artur Jorge, na reta final de 2019/20.