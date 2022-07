Zé Carlos é desejado pelo Gil Vicente, mas pode rumar a Espanha

É forte a possibilidade de o lateral-direito rumar à equipa que milita na II Liga espanhola.

Desejado em Barcelos para voltar a representar o Gil Vicente, depois da boa campanha que realizou em 2021/22, Zé Carlos é igualmente pretendido pelo Ibiza, clube que milita na II Liga espanhola. Segundo O JOGO apurou, é forte a possibilidade de o defesa rumar à equipa das Ilhas Canárias.

A concretizar-se a transferência do lateral-direito para o Ibiza, em cima da mesa está um empréstimo com opção de compra, segundo escreveu o jornalista Pedro Sepúlveda no Twitter.

A possibilidade de Zé Carlos deixar novamente o Braga surgiu depois da contratação do espanhol Victor Gómez. O lateral-direito português era visto como um jogador a ter em conta pelo Braga nesta temporada, depois da saída de Yan Couto, mas tudo indica que vai voltar a mudar de ares.

Para já, e enquanto não fica definido o futuro, Zé Carlos continua a treinar sob as ordens de Artur Jorge. O treinador contou ainda no treino de ontem com Roger, Rodrigo Gomes e Abel Ruiz, jogadores que ficaram de fora do jogo-treino com a Oliveirense, devido a pequenas mazelas.