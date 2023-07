"Zalazar será fundamental no Braga e, inclusive, nos jogos da Champions"

Dzwigala passou pelo Aves antes de ser colega de Zalazar no St. Pauli, da II Divisão alemã.

Adam Dzwigala, antigo central do Aves, foi companheiro de Rodrigo Zalazar quando este chegou à Alemanha para representar o St. Pauli, na II Divisão, onde o uruguaio fecharia com registo de 35 jogos, seis golos e cinco assistências. Fez-se, nessa época de 2020/21, o clique de um craque em potência.

"Rodrigo é robusto, mas muito ágil e flexível, tem grande capacidade técnica e pode jogar em diferentes posições: médio-defensivo, médio de construção ou até encostado à direita, com tarefas defensivas e ofensivas", explica o central polaco ainda ao serviço dos piratas de Hamburgo. "Ele teve uma grande evolução após passar por um momento difícil na Polónia e jogar na segunda equipa do Korona Kielce, que militava na IV Divisão. Veio para o St. Pauli e foi muito importante para nós. E foi depois um pilar da promoção do Schalke", sublinha Dzwigala, aplaudindo a mudança para Braga, aos 23 anos.

"Tenho certeza que olhou com muito cuidado para a opção Braga e tomou a decisão certa para a carreira. Acredito fortemente que será fundamental no Braga e, inclusive, nos jogos da Champions", vaticina, pondo tónica em qualidades várias do médio uruguaio. "Tem atributos técnicos excelentes, vontade de aprender e de se desenvolver ainda mais. Motiva-se com facilidade, é muito ambicioso. Nunca se poupa e dá tudo à equipa. Ainda está em desenvolvimento", resume Adam Dzwigala.

Uruguaio confirma poder financeiro

Aproveitando o efeito mensageiro das redes sociais, Zalazar, despediu-se do Schalke 04, onde jogou duas temporadas, histórico de 55 jogos e nove golos. O médio uruguaio recebeu as boas-vindas dos adeptos do Braga e provou a azia dos do Santos, já que o clube brasileiro levou vários dias empenhado nesta aquisição mas os termos negociais nunca satisfizeram o clube alemão, despromovido novamente à II Divisão.

António Salvador foi lesto a perceber a vontade do uruguaio e não facilitou na abordagem ao Schalke 04, oferecendo um pagamento de cinco milhões pela pela totalidade do passe, numa transferência com interessante potencial retorno e evidente lucro, havendo uma cláusula de 50 milhões a suster ímpetos mais imediatos.

Com Zalazar (5), contabilizando Marín (500), Vítor Carvalho (2,5), e também investimentos feitos em Niakaté (1.8), Vítor Gómez (2)e Bruma (6,5), na ativação de opções de compra, o plantel do Braga para 2023/24 já teve um custo de 17,3 milhões de euros.