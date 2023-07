Zalazar preso por 50 milhões de euros, a mais alta cláusula de rescisão do Braga

Uruguaio não é só mais um reforço, é aspirante a ser figura do Braga nas próximas cinco temporadas

Foi um processo intenso, que exigiu de António Salvador máxima disponibilidade, tratando-se de um alvo que os guerreiros não quiseram mesmo perder. Foram à luta e garantiram Rodrigo Zalazar com um contrato de cinco épocas, ficando contratualizada uma liquidação de cinco milhões de euros ao Schalke 04 pela totalidade do passe, valendo ao clube minhoto uma credibilidade superior no mercado à maioria dos interessados, particularmente os clubes brasileiros, tendo estado o Santos muito empenhado para o garantir. O terceiro reforço dos guerreiros aterrou na quinta-feira em Portugal, já consciente de todos os passos consumados entre os clubes, isto além da própria força que fez para conduzir a transferência a este desfecho. Fica blindado com a cláusula mais alta do plantel minhoto: 50 milhões.

Estrela do Schalke foi identificado pelo Braga há um mês. António Salvador não desarmou um segundo e ultrapassou a concorrência, beneficiando da preferência do médio ofensivo por Portugal.

Mal ouviu falar do Braga e ficou familiarizado com o projeto desportivo do clube, recebendo todas as indicações quanto ao papel dele esperado, Zalazar não teve dúvidas, fechou ouvidos e declinou outras abordagens, dando absoluta primazia ao Braga. António Salvador aproveitou a vontade do atleta e não se poupou a esforços para manter o jogador na rota do Minho, independentemente de outros namoros, pois batalharam por Zalazar clubes da Alemanha, Brasil, Inglaterra, França, Países Baixos e Bélgica, tendo o Anderlecht acenado com poderosos argumentos.

Cinco milhões de euros foi o custo da operação que traz Rodrigo Zalazar a Braga. Fica só atrás de Abel Ruiz (8 milhões) e Bruma (6,5)

Zalazar chegou a Portugal acompanhado da mulher e do filho recém-nascido, já pronto a juntar-se às rotinas diárias do novo clube e abraçar o contexto competitivo de um Braga que desafiará o seu grupo a uma transcendente resposta, visando o acesso à Champions.

Aos 23 anos, o médio ofensivo uruguaio, estreado recentemente na seleção por Marcelo Bielsa com bis diante da Nicarágua, pretende dar outra dimensão à carreira nesta mudança para Portugal, ele que viveu uma época de Bundesliga pelo clube de Gelsenkirchen, não conseguindo, porém, evitar a descida do Schalke, mesmo contribuindo com dois golos e seis assistências em 23 jogos, protagonismo aquém do logrado nas duas épocas anteriores, pelo mesmo Schalke e o St. Pauli, na 2.ª Divisão. Antes de chegar à Alemanha, o mais novo da família Zalazar, o irmão mais velho joga no Corunha e o pai foi figura da liga espanhola - 252 jogos e 67 golos -brilhando muito no Albacete, percorreu escalões de formação do Málaga, onde foi companheiro de Iván Jaime (Famalicão), e passou pelos polacos do Korona Kielce.

Jogador refinado, Zalazar tem características de 10, mas com mobilidade a partir de uma posição de box-to-box, deambulando pelo campo na busca incessante de uma linha de passe para isolar companheiros, tendo ainda ótimas competências na finalização, marcando golos com frequência.