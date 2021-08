Yan Couto já está em Braga para assinar por uma época

Clube inglês empresta Yan Couto sem opção de compra e vai suportar uma parte substancial do salário

O Braga prepara-se para oficializar a contratação de Yan Couto. O lateral-direito de 19 anos já se encontra na Pedreira e vai assinar por uma época, emprestado pelo Manchester City, com o clube inglês a suportar uma parte substancial do salário.

A sociedade desportiva dos minhotos ainda tentou incluir no acordo de cedência a opção de compra do internacional brasileiro sub-20, cujas características são do inteiro agrado do técnico Carlos Carvalhal, mas o City mostrou-se sempre irredutível nessa matéria, depois de ter investido em março de 2020 cerca de seis milhões de euros na compra do passe, sabendo-se que o Coritiba, o anterior clube do jogador, ainda poderá receber um bónus de mais seis milhões (totalizando um encaixe de 12 milhões de euros) se Yan Couto cumprir uma lista de metas no futebol europeu.

Campeão do Mundo no escalão de sub-17, Couto chegou a rodar, por empréstimo, no Girona na época anterior e será um concorrente de peso para Fabiano, tudo apontando para que Tiago Esgaio seja entretanto emprestado.