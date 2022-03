Yan Couto dá fôlego à democracia do golo: mais um a faturar em Braga

O lateral-direito estreou-se a marcar em Portimão e elevou para 16 o número de jogadores que já faturaram nesta temporada.

O Braga provou em Portimão que não faltam boas soluções quando Ricardo Horta, Vitinha e Iuri Medeiros, os mais certeiros da equipa, como também era Galeno (transferido para o FC Porto em janeiro), não marcam.

Carlos Carvalhal já deu conta de que a democracia do golo é um dos segredos da equipa e Yan Couto fez por isso, com um disparo violento que fez a bola entrar junto ao ângulo da baliza à guarda de Samuel. Foi o 16.º bracarense a faturar nesta temporada (praticamente metade dos jogadores utilizados por Carvalhal já marcaram) e mais um claro sinal da categoria do internacional brasileiro sub-20, por quem o Manchester City desembolsou seis milhões de euros em 2020, quando ainda tinha 17 anos e representava o Coritiba.

Na primeira época na Europa (2020/21), Couto rodou no Girona, do segundo escalão profissional de Espanha, mas o City não está disposto a abrir mão dele, motivo pelo qual rejeitou que o contrato de empréstimo ao Braga envolvesse uma opção para a compra do passe.

As expectativas em torno do lateral-direito são muito elevadas e foi um pedido especial de Carlos Carvalhal para compensar a transferência de Ricardo Esgaio para o Sporting, afirmando-se rapidamente entre os minhotos. Situa-se entre os jogadores com mais assistências (leva quatro) e Carvalhal acredita que fará dele um defesa mais completo.

"Já lhe disse que para jogar no City tem de ser bom na organização atacante e ainda na organização defensiva. É nesse aspeto que tem de melhorar", explicou o treinador em janeiro, citado pelo Manchester Evening News.

Moura: outro ala com pontaria

Tapado no onze inicial há algum tempo por Rodrigo Gomes, que falhou o jogo com o Portimonense devido a lesão, Francisco Moura foi outro ala que se chegou à frente para marcar. O esquerdino inaugurou o marcador em Portimão e, ao invés de Yan Couto, que se estreou a faturar pelos bracarenses, leva dois remates certeiros, precisamente o número de golos que somou na época anterior, ao cabo de apenas oito jogos. Nesta temporada, já foi opção em 34 jogos, tendo precipitado, além dos dois golos que apontou, outro através de uma assistência.