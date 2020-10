Xadas partiu grato e com "outros sonhos por realizar" no Mouscron

Médio ofensivo publicou nas redes sociais uma mensagem a "agradecer a toda a estrutura" do Braga que o ajudou nos últimos anos

Já comprometido com o Mouscron (Bélgica), por empréstimo do Braga, Xadas fez questão de despedir-se do Braga através de uma mensagem partilhada nas redes sociais. O médio-ofensivo fez uma retrospetiva desde 2014, ano em que se vinculou aos minhotos ainda como juvenil, e contou ter realizado "alguns sonhos" relevantes, tendo agradecido por isso o apoio que teve da estrutura da sociedade desportiva e de todos os que contribuíram para o seu desenvolvimento como profissional.

Leia o "post" de Xadas na íntegra:

"Bem... era um menino quando cá cheguei em 2014, com sonhos por realizar. Com uma vontade enorme de aprender, com um desejo grande de me tornar melhor e com a convicção que dei o passo correto ainda na minha tenra idade. Com o passar dos anos, realizei alguns sonhos e ainda tenho outros tantos por realizar, dei o meu melhor por este enorme clube que me acolheu, e tanto me ensinou como jogador e essencialmente como homem. Assim se fecha um ciclo... Agradecer a toda a estrutura, desde direcao, colegas, treinadores, pessoas da cidade, e todos os que me ajudaram a ser o que sou hoje. Deste lado, ficará sempre um gverreiro para toda a vida e grato a um clube que tanto me deu! Assim me despeço, e obrigado por tudo @sportingclubedebraga".