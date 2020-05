Wilson Eduardo pede um milhão por época: um não quer pagar, outro não pode

O extremo pretende dobrar o seu salário atual naquele que será, muito provavelmente, o seu último grande contrato da carreira. Responsáveis do Braga compreendem os argumentos do jogador.

Aos 29 anos (completa 30 em julho), Wilson Eduardo pretende que o próximo contrato seja o melhor da sua carreira. O internacional angolano, que termina a sua ligação ao Braga no final desta temporada, já tem vários clubes interessados, mas ainda não assinou por nenhum, apesar de já o poder fazer (seis meses antes do final do vínculo).

Em termos práticos, os arsenalistas dão o extremo como perdido, até porque não estão em condições de acompanhar as sua pretensões salariais (mais do dobro do que ganha atualmente). Wilson Eduardo está a pedir um salário a rondar o milhão de euros por época, num desejo que, até ao momento, nenhum clube se mostrou disponível para acompanhar, nem mesmos as duas formações gregas que já conversaram com os representastes do jogador. Neste caso, o Olympiacos não quer pagar tanto pelo jogador, enquanto o PAOK, orientado por Abel Ferreira, não tem sequer condições chegar aos valores pretendidos.

No entanto, ainda nenhum dos dois clubes desistiu de tentar convencer Wilson Eduardo a rumar à Grécia na próxima temporada, num cenário que até se poderá tornar real na eventualidade de o extremo não chegar a receber a proposta que tanto deseja. Tal como O JOGO escreveu na altura, o avançado recebeu abordagens do Médio Oriente durante o último mês de dezembro, sendo esse um mercado que continua em aberto, até por ser financeiramente apelativo.

Para já, Wilson Eduardo permanece em Braga, como capitão de equipa, sendo que a sua saída acontecerá sempre a bem, uma vez que os responsáveis do clube compreendem os argumentos apresentados pelo jogador. Mesmo assim, Rúben Amorim chegou a admitir que não o utilizava porque estava em... final de contrato. "Tenho de pensar no futuro", defendeu, na altura. Ainda não se sabe se Custódio partilha da mesma opinião, mesmo que tenha abdicado do jogador na receção ao Portimonense, na única partida em que orientou os arsenalistas.

Wilson Eduardo chegou ao Braga em 2015, cumpre atualmente a sua quinta época no clube, tendo marcado 45 golos nos 150 jogos realizados. Pelo caminho, conquistou uma Taça de Portugal (2016) e uma Taça da Liga (2020).