"Wilson Eduardo? Está em fim de contrato e eu tenho de gerir o plantel"

Rúben Amorim, treinador do Braga, fez a antevisão ao duelo com o Vitória de Setúbal.

Sistema 3x4x3 é para manter: "Não vai mudar. Temos vindo a trabalhar assim. Ainda ontem estávamos a sair do avião e, por isso, não tivemos muito tempo para preparar o jogo com o V. Setúbal. Vimos um vídeo e pouco mais. De resto, não vamos mudar a maneira de jogar apesar de termos baixas na defesa, mas, como se verificou no último jogo, até um lateral atuou como terceiro central. Já ficou provado que todos os jogadores do plantel estão preparados para jogar".

Desiludido pelo resultado na Escócia? "O Micael Sequeira [adjunto] já falou desse jogo. Falou quando ganhámos e também comentou no final dessa derrota. O nosso foco está agora no V. Setúbal. Vimos o que fizemos bem e mal e esperamos estar bem a todos os níveis no próximo jogo. E não mudamos consoante o adversário, apesar de sabermos que o Vitória tem a forma de jogar muito interessante, com laterais muito abertos. Vão dar-nos muito trabalho, mas tenho a certeza de que vamos dar uma boa resposta".

Equipa relaxou contra o Rangers, depois do 2-0? "Não concordo nada com isso. O que aconteceu foi futebol. Estivemos sempre por cima do jogo e aconteceu futebol. Visionámos o nosso último jogo e há que corrigir o que esteve mal, a pensar no V. Setúbal".

David Carmo disponível: "Em princípio vai a jogo. Estamos atentos ao desenvolvimento do toque que sofreu no último jogo, mas julgo que vai estar bem".

Wilson Eduardo deixou de jogar: "É um excelente profissional. Há que ser muito honesto: está em fim de contrato e eu tenho que gerir o plantel, a pensar a longo prazo. Fui o primeiro a dizer-lhe isso e tenho que realçar o profissionalismo do Wilson. Se tiver de jogar, vai jogar, mas fui muito claro com ele. O Wilson sabe o que eu penso e até não causará surpresa se ele voltar a jogar pelo Braga. Se está fora de hipótese a sua continuidade no clube? Não digo isso. Neste momento está em fim de contrato. Tem de fazer a gestão do grupo. Gosto de ser honesto com toda a gente: faz parte do plantel e quando tiver de jogar vai jogar".

A atitude do V. Setúbal: "Espero um V. Setúbal bem agressivo na ação ofensiva e a reagir à perda de bola, com laterais experientes a explorarem bem os espaços interiores, nas costas dos médios. É uma equipa com grande inteligência tática, com jogadores muito batidos na I Liga. Vem para este jogo sem responsabilidade. Vão jogar muito livres em Braga, tudo o que conseguirem em termos de pontos será sempre bom. Aliás, todas as equipas que jogam em Braga, jogam sempre muito motivadas. Vão apresentar um futebol muito alegre e vão criar muitos problemas. Nós vamos ser muito agressivos, em busca do golo e da vitória desde o apito inicial".

Desgaste físico e a proximidade da segunda mão com o Rangers: "Temos um plantel capaz. Há baixas na mesma posição e isso é sempre uma dificuldade, mas não vamos fazer poupanças. Vamos apresentar o melhor Braga de momento. Entre os disponíveis, serão os melhores a jogar contra o V. Setúbal, porque vamos defrontar um adversário forte e que gosta de praticar bom futebol".