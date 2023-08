"Vou pedir ao Bruma para ficar mais relaxado no campo..."

Craque do Panathinaikos conhece o extremo do campeonato neerlandês e diz que vai tentar falar com ele antes do início do jogo

Tonny Vilhena é, aos 28 anos, uma figura de primeiro plano do Panathinaikos, sendo o reforço mais destacado dos helénicos já com impacto adquirido na equipa nestas pré-eliminatórias de acesso à Champions, que apresentam, agora, os verdes de Atenas ao Braga, já na quarta-feira.

Vilhena representa os Países Baixos, mas tem sangue angolano. Pai viveu em Lisboa e o médio era visita frequente. Desejado pelo FC Porto, esteve num dos maiores abalos no Dragão, pelo Krasnodar.

"Estou num grande clube, com muitos bons jogadores, que leva muitos anos sem jogar a alto nível na Europa. O que estamos a viver agora motiva-nos muito e vamos tendo a certeza que nos podemos bater com os grandes do continente. Vamos ver o que acontece com o Braga", adianta Vilhena, identificando um dos perigos do rival português. "Conheço bem o Bruma, que jogou na Holanda. Está a fazer um grande trabalho e é um fantástico jogador. Vou tentar cumprimentá-lo no início e pedir para ficar mais relaxado no campo. Sem acelerar tanto", graceja.

"O que estamos a viver motiva-nos; podemos bater-nos com os grandes"

O internacional neerlandês é um médio-ofensivo com reputação adquirida como pérola lançada pelo Feyenoord, aprendendo logo com Van Persie e Kuyt, ganhando estatuto ainda nos russos do Krasnodar, tendo passado as últimas épocas no Espanhol e Salernitana. Com 15 internacionalizações e um percurso fortíssimo nas seleções jovens - foi estrela de uma final ganha pelos Países Baixos no Europeu de sub-17, onde também brilhara Depay - o jogador do Panathinaikos tem uma relação também indelével com Portugal, já que o pai angolano viveu várias fases da vida em Lisboa, junto do avô do médio-ofensivo, recentemente falecido. As visitas a Portugal foram frequentes e uma delas foi traumatizante para o FC Porto. Pelo Krasnodar, Vilhena marcou o primeiro golo da vitória dos russos no Dragão (2-3), disputava-se então o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões na época 2019/20.

Leia também FC Porto Nico González candidato a maestro no FC Porto Espanhol não esperava alinhar de início, mas marcou pontos na luta por uma vaga num sector a abarrotar