Vizela quer continuar com Schettine, mas há interesse de um clube polaco

Avançado pertence ao Braga, que dá preferência à venda do passe do brasileiro.

O Jagiellonia, 12.º classificado na última edição do campeonato da Polónia, olha para Guilherme Schettine como possível alvo para o ataque, segundo informações da Imprensa local.

O Braga espera por propostas e dá preferência à venda do passe do ponta-de-lança brasileiro, ficando, por enquanto, em segunda via a possibilidade de um novo empréstimo.

O Vizela mantém interesse em contar novamente com Schettine, que apontou nove golos ao longo de 32 jogos em 2021/22. O contrato do jogador brasileiro com o Braga estende-se até 2025.

Leia também Vídeos Ronaldo vai de bicicleta a Santiago de Compostela cumprir promessa: "Vou sofrer" Ronaldo Nazário, antigo futebolista e agora presidente do Valladolid, vai cumprir a promessa de ir a Santiago de Compostela caso o clube espanhol subisse à LaLiga. O brasileiro arrancou na manhã deste domingo, de bicicleta. "O caminho vai ser muito bonito. Fisicamente sei que vou sofrer, mas vai ser uma experiência inesquecível", admitiu.