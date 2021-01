Vítor Oliveira prolonga ligação ao Braga até 2024

Jovem avançado português, um dos melhores marcadores do Campeonato de Portugal, foi recentemente chamado à equipa A por Carlos Carvalhal

O avançado Vítor Oliveira estendeu, até junho de 2024, o vínculo laboral que mantinha com o Braga, anunciou, esta segunda-feira, o clube arsenalista, através de uma nota publicada no sítio oficial na Internet.

"A SC Braga, SAD acertou com o jogador Vítor a extensão do contrato que o vincula a esta sociedade, que passa a ser válido até 2024", pode ler-se.

O dianteiro português, de apenas 20 anos de idade, é "premiado pelo percurso ascendente" no clube minhoto, iniciado há quatro temporadas (2017/18), conforme indica o comunicado emitido.

Atualmente, Vitor Oliveira é o melhor marcador da presente edição do Campeonato de Portugal, a par do experiente Zequinha (Vitória de Setúbal), com nove golos apontados ao serviço da equipa B do Braga.

O desempenho assinalável pelo conjunto secundário motivou Carlos Carvalhal a convocar Vitor Oliveira para o jogo do Braga frente ao Torreense, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, no qual marcou o quinto e último golo do triunfo folgado.

Poucos dias depois, o avançado português foi novamente chamado pelo técnico dos arsenalistas, dessa vez para o embate com o Paços de Ferreira, na I Liga, embora não tenha saído do banco de suplentes da Mata Real.

Em declarações aos meios de comunicação do clube minhoto, Vítor Oliveira declarou estar "muito feliz" com o "voto de confiança" dado pela administração liderada por António Salvador e garantiu "dar tudo [em campo] para "demonstrar que o mereço".

"Todos os sacrifícios valeram a pena. Toda a luta que tive ao longo destes anos está a ser recompensada. (...) Muita gente disse que não acreditava em mim, que já era tarde. Apenas continuei a trabalhar e a dar o meu melhor", regojizou-se o jovem dianteiro português, que há três anos jogava nas camadas jovens do Águias Alvite (AF Braga).