Um golo madrugador do jovem Vítor Oliveira, que se estreou a titular esta épcoa e a marcar na Liga Bwin, deu uma suada vitória ao Braga sobre o Gil Vicente, na nona jornada.

O único golo surgiu logo aos quatro minutos, com Vítor Oliveira, de 21 anos, a fazer a recarga vitoriosa após defesa do guarda-redes gilista Frelih a remate de Ricardo Horta, oferecendo um triunfo difícil à equipa de Carlos Carvalhal, que teve no guarda-redes Matheus a outra figura.

No final do jogo, questionado pela Sport TV, Vítor Oliveira foi incapaz de disfarçar a alegria e o nervosismo. "É uma felicidade enorme, trabalhamos todos os dias - eu e os meus colegas - para conquistar isto. Chegar aqui ter o apoio dos adeptos e dos meus colegas e fazer a estreia a marcar no meu primeiro jogo a titular no campeonato é gratificante, sem dúvida alguma", disse.