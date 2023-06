Vítor Carvalho no Braga: "Acho que foi o casamento perfeito"

Declarações de Vítor Carvalho aos meios oficiais do Braga. O médio brasileiro assinou até 2028, proveniente do Gil Vicente.

Reforça o Braga: "Estou muito feliz por assinar por este clube. Tenho muitas expectativas boas, muitos sonhos e ambições que quero realizar aqui. Quando surgiu o interesse do Braga não tive duvidas, acho que foi o casamento perfeito".

Evolução: "Cheguei ao futebol português muito jovem. Hoje sinto-me mais preparado e mais maduro para encarar este novo desafio ao serviço do Braga. Sou um jogador que gosta de futebol ofensivo, que gosta de ter bola".

Competições europeias: "Sempre foi um dos meus objetivos a nível profissional. Tive a oportunidade de jogar na época passada, ao serviço do Gil Vicente. Espero que este ano possamos fazer também um percurso bonito a nível europeu".

Estreia pelos arsenalistas: "Espero fazer grandes jogos com a camisola do Braga. Estou ansioso para entrar em campo e mostrar o meu futebol aos adeptos. Estou muito contente por estar aqui e espero, juntamente com os meus companheiros, fazer uma época excelente".