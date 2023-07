Vítor Carvalho: "Liga dos Campeões? Era algo que sonhava. Estou ansioso"

Declarações do reforço 2023/24, Vítor Carvalho, aos meios de comunicação do Braga

Início da etapa no Braga: "Está a correr bem. O grupo recebeu-me muito bem, estou a gostar dos treinos e da dinâmica dos jogos, estou a aproveitar ao máximo esses momentos para termos uma boa preparação, porque esta época ambicionamos atingir grandes coisas e para as conquistas obriga a muito trabalho, muita dedicação."

Jogos da pré-época: "Tenho tentado fazer aquilo que me é pedido, tenho tentado executar com qualidade o que nos têm exigido durante a semana. É importante vencer essas oportunidades que surgem, porque o futebol é bom para quem ganha e vamos evoluindo com os jogos. E é melhor ainda quando evoluímos com vitórias."



Liga dos Campeões: "Era algo que sonhava. Estou ansioso que chegue esse momento. Quero aproveitar, com toda a responsabilidade, era algo que desejava há muito tempo e e estou muito feliz por ter essa oportunidade."