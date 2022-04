Vitinha: "Sofremos dois golos de rajada, mas respondemos muito bem"

Vitinha, avançado do Braga, marcou o golo que ditou o triunfo sobre o Benfica

Declarações do jovem avançado do Braga em reação ao triunfo sobre o Benfica (3-2), em jogo referente à 28.ª jornada da Liga Bwin, no qual marcou o terceiro e decisivo golo bracarense

Contributo: "Estou sempre preparado para ajudar a equipa. Fiz o meu trabalho e conseguimos conquistar três pontos importantes."

Entrada em campo: "O mister pediu o mesmo de sempre: entrar com garra, ajudar em tudo o que puder, e foi isso que eu fiz."

Golo marcado: "O jogador trabalha para isto, trabalha para dar o seu contributo à equipa. Eu tive a oportunidade de fazer golo num primeiro lance, infelizmente não consegui, tive a segunda oportunidade e marquei."

Justiça do resultado: "Assenta bem esta vitória. Merecemo-la. Trabalhámos mais, apesar de termos sofrido dois golos de rajada, respondemos muito bem e conquistámos os três pontos."