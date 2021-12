Vitinha saiu do Bessa lesionado e falha jogo com o Belenenses

Ponta-de-lança do Braga tem uma lesão no ombro esquerdo e necessita de parar alguns dias

Vitinha, ponta-de-lança do Braga, está fora do jogo com o Belenenses, no domingo à noite, na Pedreira. O jogador arsenalista tem um traumatismo no ombro esquerdo e necessita de alguns dias de paragem.

Vitinha lesionou-se ainda na primeira parte do jogo entre o Braga e o Boavista, no Bessa, a contar para a Taça da Liga, tendo sido substituído por Abel Ruiz. O número 99 vinha a assumir-se como primeira opção para o lugar 9. Para a receção ao Belenenses, Carlos Carvalhal terá agora que decidir entre Abel Ruiz e Mario González.