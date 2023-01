Vitinha: o interesse inglês, a nega ao Marselha e o recorde a um milhão de distância

Southampton e Brighton estão dispostos a bater a cláusula de 30 milhões de euros pelo goleador e o Braga tem Fran Navarro reservado para o substituir.

Cinco anos depois de ter sido contratado ao modesto Águias de Alvite, de Cabeceiras de Basto, Vitinha está de saída do Braga e prepara-se para deixar nos cofres da SAD 30 milhões de euros, valor que entra diretamente para o segundo lugar da lista de maiores transferências do clube, só atrás da de Francisco Trincão, vendido ao Barcelona por mais um milhão.

O Southampton e o Brighton, ambos da Premier League, estão dispostos a pagar a cláusula de rescisão do ponta-de-lança e já transmitiram essa ideia ao emblema minhoto, adivinhando-se movimentações intensas para esta terça-feira, dia em que encerra a janela de transferências de inverno. O gilista Fran Navarro também está metido nesta história, mas já lá vamos.

Nos últimos dias, o Marselha, de França, manifestou a intenção de contratar Vitinha, embora sem querer pagar o valor da cláusula, ponto inflexível para António Salvador. Surgiu depois em cena o Southampton, último classificado de Inglaterra e a precisar urgentemente de golos para subir na tabela. Ao perceber a posição do clube arsenalista, os "Saints" mostraram-se dispostos a subir a parada até aos 30 milhões de euros. No entanto, esta não é a proposta mais interessante do ponto de vista desportivo, sendo que, aqui, entra a vontade do jogador.

O Brighton, propriedade de Anthony Bloom, magnata de apostas desportivas, segue em sexto lugar e começou por colocar 25 milhões de euros em cima da mesa de António Salvador, valor que também foi rejeitado. A negociação prosseguiu e houve indicações que o clube do sul de Inglaterra estaria disposto a bater mesmo a cláusula. Ontem, à saída da Gala Legião de Ouro, Salvador confirmou o interesse. "É verdade que há abordagens, propostas concretas, mas não é o momento de falar."

Paralelamente às movimentações em torno de Vitinha, o Braga acelerou nas últimas horas o processo de substituição do goleador e definiu Fran Navarro, do Gil Vicente, como alvo. O espanhol (ver mais na página 18) estava muito próximo do Celta de Vigo, mas o posicionamento do Braga e a apresentação de uma proposta significativa do ponto de vista financeiro, conjugada com o projeto desportivo, poderá ser determinante para o ponta-de-lança acabar na Pedreira.