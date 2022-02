Vitinha tornou-se, em Guimarães, o terceiro arsenalista com melhor média de golos (0,55) no milénio

Desaire à parte, o jogo disputado pelo Braga no Estádio D. Afonso Henriques confirmou as qualidades de goleador de Vitinha. O ponta de lança tem aproveitado bem as oportunidades concedidas por Carlos Carvalhal e voltou a faturar diante, do rival Vitória de Guimarães, num lance em que revelou sentido de oportunidade e arte, ao picar a bola por cima do guarda-redes Bruno Varela, ascendendo ao pódio dos arsenalistas mais certeiros neste milénio.

O topo é ocupado por Lima, com uma média de 0,59 golos por jogo, como resultado de 26 disparos certeiros somados em 44 jogos na época de 2011/12, enquanto o segundo degrau pertence a Barata, com uma média de 0,56, como consequência de 20 golos contabilizados em 36 jogos disputados em 2001/02, surgindo agora Vitinha no terceiro posto dos mais eficazes, com uma média (ainda por fechar) de 0,55 golos por jogo. Atrás do avançado-revelação de 21 anos, natural de Cabeceiras de Basto, situam-se, por exemplo, Miki Fehér (média de 0,54 em 2000/01), Paulinho (0,52 em 2019/20), João Tomás (0,51 em 2004/05) e Éder (0,50 em 2012/13).

O golo apontando no dérbi minhoto permitiu-lhe ainda ultrapassar Galeno, transferido no último dia do mercado de inverno para o FC Porto, na lista dos melhores marcadores dos bracarenses (leva agora 11 golos), estando agora a apenas quatro tiros certeiros do registo do líder Ricardo Horta, autor, por sinal, da assistência para o último disparo certeiro do número 99. O capitão soma, porém, mais jogos (30) do que Vitinha (20), autor nesta época de um bis, um hat-trick e um póquer. Tudo começou na Taça de Portugal.