Vitinha no Marselha numa transferência que entra para a história do Braga

Avançado português escolheu rumar ao clube francês, apesar do interesse de dois emblemas ingleses. Irá assinar um contrato de longa duração.

O futuro de Vitinha está resolvido: será jogador do Marselha. O avançado internacional sub-21 português já viaja para França e terá um contrato de longa duração.

O atual terceiro classificado da Ligue 1 paga 32 milhões de euros ao Braga, mais dois do que o valor estipulado na cláusula de rescisão, num passo firme e que se revelou decisivo para ultrapassar a concorrência de Southampton e Brighton. O primeiro queria bater a cláusula, o segundo equacionava fazê-lo, mas ambos os emblemas ingleses acabam por ver o jogador fugir para o Marselha, cujo interesse não era recente, mas que estava reticente em chegar a valores tão elevados. Um forcing final na última madrugada ditou, todavia, o fecho do negócio e aí imperou a vontade do jogador de rumar a França.

O Braga, apurou O JOGO, fica com dez por cento do passe e uma cláusula de recompra no valor de 60 milhões de euros.

Vitinha, 22 anos, passa a ser a venda mais cara do Braga, superando os 31 milhões de euros que o Barcelona pagou por Francisco Trincão.