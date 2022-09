Vandinho elogia o potencial e o espírito competitivo do avançado, a quem augura um futuro risonho, inclusive na seleção A.

O Braga ganha, encanta e deixa os adeptos a sonhar com a conquista de um inédito título de campeão. Vandinho também chegou a acreditar nessa conquista, em 2009/10, época em que, tal como agora, o Braga conseguiu oito vitórias consecutivas em todas as competições. Atualmente com 44 anos, o antigo médio dos arsenalistas elogia a qualidade do plantel bracarense.